歐洲議會選舉落幕 6大重點一次看

2019-05-27 18:07

〔中央社〕歐洲議會選舉今天結束，除投票率創20年新高外，初步結果顯示極右派大有斬獲，且綠黨異軍突起，歐洲各國傳統黨派在這次選舉遭遇重挫。

以下為本屆歐洲議會選舉的6大重點：

●投票率創20年新高

由於歐洲當前所面臨的問題包山包海，從移民、英國脫歐、經濟到氣候變遷皆是，使得這次選舉結果受到各界關注。

美聯社報導，歐洲議會發言人表示，這次選舉的投票率達50.5%是20年來最高，較2014年舉辦的上一屆選舉多出8個百分點。這次橫跨歐盟28國的選舉，堪稱是民粹主義與親歐盟勢力間的拉鋸戰，近51%投票率代表有2億多選民投下神聖一票。

歐洲議會於1979年舉辦首次選舉，當時的9個會員國投票率為62%。然而，儘管歐盟會員之後增至28國，每5年舉行一次的歐洲議會選舉，投票率連連下滑，2014年僅42.61%。

●選舉最大贏家 歐洲人民黨成績遜於上屆

歐洲議會選舉最新預測數據顯示，中間偏右的歐洲人民黨（EPP）在751席歐洲議會贏得最多席次，拿下180席，遠低於上屆的216席，但仍高於中間偏左對手社會與民主進步聯盟（Socialists and Democrats）的152席。社會與民主進步聯盟原有185席。

法新社報導，幾個民粹主義、疑歐派和右翼政黨拿下超過150席。由法國極右民粹派國民聯盟（National Rally）和義大利反移民的聯盟黨（League）等組成的黨團「民族和自由歐洲」（Europe of Nations and Freedom），席次從37席躍升至55席。

●歐洲領袖 幾家歡樂幾家愁

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）從不諱言表示，歐洲議會選舉結果對他很重要。如今他的中間派陣營落後極右派，勢必是馬克宏總統5年任期屆滿2年來的重大挫敗。

出口民調顯示，德國總理梅克爾（Angela Merkel）領導的基民/基社聯盟（CDU/CSU）僅獲得約28%選票。

希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）的激進左派聯盟（Syriza）則落後保守派反對黨新民主黨（ND），位居第2。齊普拉斯表示，他會要求提前舉行大選。

然而，支持民族主義和疑歐派執政黨表現不俗，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的青年民主黨（Fidesz）有望大獲全勝；同樣地，波蘭右翼保守派法律正義黨（PiS）也一路領先。

●脫歐歹戲拖棚 梅伊保守黨拱手讓位

英國將原定3月29日脫離歐洲聯盟日期延至10月31日，由於國會遲遲未通過脫歐協議，英國必須參與歐洲議會選舉。

首相梅伊（Theresa May）上週黯然宣布辭職，所屬的保守黨可能慘遭滑鐵盧，落居第4。初步結果顯示，疑歐派法拉吉（Nigel Farage）的脫歐黨（Brexit Party）可望成為最大贏家，取得31.5%選票；親歐盟的自由民主黨（Liberal Democrats）則和最大在野黨工黨（Labour）爭奪第2名。

●極右派、民粹主義政黨超前

初步結果和預測顯示，瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領導的法國政黨「國民聯盟」和馬克宏執政黨相比，取得些微領先。

義大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）的聯盟黨可望取得多數選票；而在德國，極右派的德國另類選擇黨（AfD）得票率10.5%，成績優於上屆的7.1%。

然而，並非所有極右派政黨都大有斬獲。由於選前受到貪汙醜聞影響，奧地利極右派自由黨（Freedom Party）排名第3；荷蘭極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）也可能在歐洲議會中輸掉所有席次。

●不可抗拒的綠色浪潮

歐洲前幾大國家的綠黨今天紛紛在歐洲議會選舉取得創紀錄的兩位數得票率佳績，表現強勁，反映出年輕一輩以選票發聲，要求當局採取行動遏阻全球暖化。

在德國，綠黨（Greens）目前躍升第2，擠下梅克爾執政聯盟夥伴、中間偏左的社會民主黨（SPD）。出口民調也顯示，法國綠黨在綠色和平組織法國分部前重量級人物帶領下，得票率達12%至12.7%，優於上屆選舉的8.9%。

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