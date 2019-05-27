超神秘藝術家！班克斯PO影片 暗喻郵輪污染

2019-05-27 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為史上最神秘的英國街頭塗鴉藝術家班克斯（Banksy），日前他在社群軟體（Instagram）上發布影片，影片上出現由九幅畫作拼成的遊輪，停靠在威尼斯岸邊，暗喻威尼斯當地正面臨的郵輪汙染問題。

班克斯一向以出人意表的行動，呼籲世人關注社會議題；他曾經當場絞碎剛售出、價值四千萬台幣的作品，來表達抗議藝術市場中的資本主義。日前，班克斯IG貼出一影片，影片上一名把臉蒙住的男人出現街頭擺攤，將九幅畫作拼成一艘遊輪，停靠在威尼斯岸邊，最後鏡頭畫面帶到男子離開後的風景，恰巧是畫作裡面的景象。

由於威尼斯旅遊人數激增，過去15年來當地遊輪交通蓬勃發展。班克斯似乎以此支影片暗喻威尼斯當地正面臨的郵輪汙染問題，影片中還有刻意拉近畫作中遊輪上的破洞，是否也是種暗喻，引發網友討論。

此外，他還在貼文裡提到「決定自己在雙年展擺出自己的攤位」，更有些抱怨表示，雖然威尼斯藝術雙年展是世界上規模最大、最負盛名的藝術活動，但基於某種原因，他從未受邀過。

除了畫作和影片所要傳達的議題以外，影片中蒙著臉的神秘男子，也引起網友討論是否為班克斯本人。他的一舉一動引來大眾關注，不愧被稱為最神秘的街頭塗鴉藝術家。

在 Instagram 查看這則貼文 Banksy（@banksy）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 22 日 上午 8:01 張貼

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