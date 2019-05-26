英相梅伊哽咽下台 民眾熱議的卻是這名肌肉帥男
列印

2019-05-26 13:16
英國首相梅伊24日含淚宣布6月7日下台，但當天收音師高夫卻因體格健碩的帥氣外貌意外爆紅。（美聯社）

英國首相梅伊24日含淚宣布6月7日下台，但當天收音師高夫卻因體格健碩的帥氣外貌意外爆紅。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊因脫歐問題遭各方施壓，近日更哽咽含淚在首相府外宣布將辭職下台，不過當天意外引發網友關注的卻是現場的一名工作人員，當時在梅伊演說前有名神秘肌肉男負責測試講台的音效，帥氣的外貌引發網友熱議，甚至聲稱應該支持他出來當首相。

英國首相梅伊24日含淚宣布6月7日下台，但當天卻有名工作人員意外爆紅，入行15年的收音師高夫（Tobius Gough）當天在梅伊演說前負責測試講台的音效，並被現場守候梅伊現身的媒體拍下，但短短的入鏡畫面立刻引發網路熱議，因為當天穿著黑色緊身上衣、體格健碩的帥氣外貌，讓網友大讚「很火辣」，網友們還紛紛稱他為「講台上的傢伙」（the podium guy），引發一陣搜尋熱潮。

英國首相梅伊因脫歐問題遭各方施壓，24日含淚宣布6月7日下台。（路透）

英國首相梅伊因脫歐問題遭各方施壓，24日含淚宣布6月7日下台。（路透）

雖然高夫引起網友高度關注，但他在兩週前才剛和女友蒂娜（Tina）低調完婚，蒂娜也透過媒體霸氣宣告「他是我丈夫！」讓不少女粉絲扼腕。高夫本人對此則表示，這是他從事該行業15年來第一次被關注，確實也收到許多親友取笑的訊息，不過他也謙虛的表示，自己已經36歲了，平時並沒有那麼好看，並笑指示太陽的角度剛剛好，才讓他看起來很上相。

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