英相梅伊哽咽下台 民眾熱議的卻是這名肌肉帥男

2019-05-26 13:16

〔即時新聞/綜合報導〕英國首相梅伊因脫歐問題遭各方施壓,近日更哽咽含淚在首相府外宣布將辭職下台,不過當天意外引發網友關注的卻是現場的一名工作人員,當時在梅伊演說前有名神秘肌肉男負責測試講台的音效,帥氣的外貌引發網友熱議,甚至聲稱應該支持他出來當首相。

英國首相梅伊24日含淚宣布6月7日下台,但當天卻有名工作人員意外爆紅,入行15年的收音師高夫(Tobius Gough)當天在梅伊演說前負責測試講台的音效,並被現場守候梅伊現身的媒體拍下,但短短的入鏡畫面立刻引發網路熱議,因為當天穿著黑色緊身上衣、體格健碩的帥氣外貌,讓網友大讚「很火辣」,網友們還紛紛稱他為「講台上的傢伙」(the podium guy),引發一陣搜尋熱潮。

雖然高夫引起網友高度關注,但他在兩週前才剛和女友蒂娜(Tina)低調完婚,蒂娜也透過媒體霸氣宣告「他是我丈夫!」讓不少女粉絲扼腕。高夫本人對此則表示,這是他從事該行業15年來第一次被關注,確實也收到許多親友取笑的訊息,不過他也謙虛的表示,自己已經36歲了,平時並沒有那麼好看,並笑指示太陽的角度剛剛好,才讓他看起來很上相。

#TheresaMay resigned but these two caught everyone’s attention. The sound engineer who set up the podium for May and Larry the cat (who lurks around 10 Downing St). People are clamouring for “Hot Podium Guy” for PM and “Larry the Cat” for Deputy PM. The times we live in.. pic.twitter.com/wo2TA25l2Y