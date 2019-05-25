愛犬被鱷魚咬死 主人傷心過度隔天自殺身亡

2019-05-25 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州有隻服務犬被鱷魚咬死，牠的主人傷心過度，隔天自殺身亡。

綜合外媒報導，美國36歲的埃普（Andrew Epp）患有精神疾病，日前發現牠的黑色拉布拉多犬Java在水牛溪（Buffalo Creek）的愛犬公園（Dog Leg Park）被鱷魚咬死，為埃普帶來相當大的打擊。有目擊者表示，當時埃普抱著混渾身是血的Java，幾乎無法想像牠死前到底遭受多大的痛苦。

埃普的家人表示，埃普無力承受失去Java這件事，在得知狗狗死訊的當天晚上，因為擔心埃普的心理狀況，他們有帶埃普尋求機構協助，但被拒於門外；沒想到隔天埃普就輕生了。

據傳，當地已有3隻狗慘遭鱷魚咬死。

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埃普無法接受服務犬Java的死訊，隔天自殺身亡。（圖擷取自Go Fund Me》官網）

圖為黑色的拉布拉多犬Java。（圖擷取自Go Fund Me》官網）

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