愛犬被鱷魚咬死 主人傷心過度隔天自殺身亡

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州有隻服務犬被鱷魚咬死,牠的主人傷心過度,隔天自殺身亡。

綜合外媒報導,美國36歲的埃普(Andrew Epp)患有精神疾病,日前發現牠的黑色拉布拉多犬Java在水牛溪(Buffalo Creek)的愛犬公園(Dog Leg Park)被鱷魚咬死,為埃普帶來相當大的打擊。有目擊者表示,當時埃普抱著混渾身是血的Java,幾乎無法想像牠死前到底遭受多大的痛苦。

埃普的家人表示,埃普無力承受失去Java這件事,在得知狗狗死訊的當天晚上,因為擔心埃普的心理狀況,他們有帶埃普尋求機構協助,但被拒於門外;沒想到隔天埃普就輕生了。

據傳,當地已有3隻狗慘遭鱷魚咬死。

