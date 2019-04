女主人倒車差點輾愛犬 驚險瞬間「好友」衝出撲救

2019-04-15 00:23

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大有名女駕駛倒車,眼看快要輾過自家養的吉娃娃狗,不過吉娃娃的「好同伴」邊境牧羊犬馬上飛身撲救,救了吉娃娃一命。事後難以置信的女主人將監視器畫面PO網,新聞台紛紛報導,網友們也大讚狗狗「無私」。

據《每日郵報》報導,加拿大魁北克有女子養了3隻狗,其中2隻分別是吉娃娃和邊境牧羊犬。當時狗狗們正在玩耍,而吉娃娃試圖快速穿越雪地,然而女主人正在倒車,眼見救快要撞上牠。千鈞一髮之際,牧羊犬衝出來叼走牠,順利救了「好友」一命。

女主人事後表示,當時她看到後照鏡,以為已經撞到狗狗了,趕緊下車查看、安撫。調閱監視器後,才得知驚險瞬間邊境牧羊犬的英勇行為救了吉娃娃,震驚的她將影片上傳網路,網友們大讚牧羊犬「好樣的」,還評論道,狗不僅是人類最好的朋友,對同伴的愛一樣偉大。

Seeing a Flash Run Past Thier Rear-View Mirror The Driver of Mazda CX-5 Became Concerned. They Didn't Know They Were Headed Right to a Little Chihuahua.

But, There's No Need to Fear, Underdog is Here...

or Border Collie Dog Is Here.#GoodBoy#SundayMorning pic.twitter.com/muuhPh1ESh