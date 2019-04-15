女主人倒車差點輾愛犬 驚險瞬間「好友」衝出撲救

2019-04-15 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大有名女駕駛倒車，眼看快要輾過自家養的吉娃娃狗，不過吉娃娃的「好同伴」邊境牧羊犬馬上飛身撲救，救了吉娃娃一命。事後難以置信的女主人將監視器畫面PO網，新聞台紛紛報導，網友們也大讚狗狗「無私」。

據《每日郵報》報導，加拿大魁北克有女子養了3隻狗，其中2隻分別是吉娃娃和邊境牧羊犬。當時狗狗們正在玩耍，而吉娃娃試圖快速穿越雪地，然而女主人正在倒車，眼見救快要撞上牠。千鈞一髮之際，牧羊犬衝出來叼走牠，順利救了「好友」一命。

女主人事後表示，當時她看到後照鏡，以為已經撞到狗狗了，趕緊下車查看、安撫。調閱監視器後，才得知驚險瞬間邊境牧羊犬的英勇行為救了吉娃娃，震驚的她將影片上傳網路，網友們大讚牧羊犬「好樣的」，還評論道，狗不僅是人類最好的朋友，對同伴的愛一樣偉大。

Seeing a Flash Run Past Thier Rear-View Mirror The Driver of Mazda CX-5 Became Concerned. They Didn't Know They Were Headed Right to a Little Chihuahua.

But, There's No Need to Fear, Underdog is Here...

or Border Collie Dog Is Here.#GoodBoy#SundayMorning pic.twitter.com/muuhPh1ESh — ~Marietta （@MariettaDaviz） 2019年4月14日

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