蘇聯崩潰前有9大前兆 專家警告「中國全部應驗」

2019-05-25 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕中共建政今年滿70週年，對外與美國貿易戰升溫、對內各地維權四起、豬瘟及蟲害嚴重，似乎面臨內外交迫，有媒體時政評論專家提出警告，當年蘇聯在崩潰之前有9大徵兆，以現在的中國來對照，有過之而無不及。

《大紀元》刊登時政評論專家程曉容的文章，探討在中共治下的社會，認為現在中國當局腐敗、亂象叢生、民怨沸騰，官場抱著末日心態，和蘇聯崩潰前的情況非常相似，甚至情況遠超過當時的蘇聯。

程曉容提到，曾有網友整理蘇聯崩解前的九大徵兆，包括1.當年舉辦莫斯科奧運獲得金牌總數為世界第一；2.發射和平號太空站；3.每年發生近20萬起流血事件；4.維穩經費和國防經費持平；5.年輕人爭相當公務員；6.發生車諾比事件卻不追究；7.修建大型水利工程造成空前生態災難；8.貪污腐敗；9通貨膨脹率增高。

程曉容分析，這些對照起來，正是如今中國的寫照。包括2008年北京盛大的奧運背後，屢傳迫遷、酷刑、羈押等；奧運後的11年來，中國鎮壓監控情況越趨嚴重，人權不斷倒退。近年中國也發射了天宮一號、天宮二號，並計劃組建天宮號太空站，每年投入天文數字在太空競賽，但網友卻笑稱，老百姓連衛星接收器看電視的權利都沒有，簡直是笑話。

此外，中國各地群體事件逐年上升，中共社會科學院的《2013年藍皮書》曾統計，每年可能多達10萬餘起，2018年則有709律師家屬維權、老兵維權，多處抗議建垃圾廠...，不勝枚舉。

程曉容也提到，中國用來維持政權穩定的「公共安全支出」已相當於軍費；年輕人掀起報考公務員熱潮，以求特殊待遇；近年來爆炸、洪災、毒奶、毒疫苗，問題層出不窮，當局卻總在第一時間封鎖消息，最後演變為歌功頌德；中國官員收賄、淫亂的紀錄也不斷刷新；大興水利造成了許多災難；最後的通貨膨脹問題更影響廣大，官僚體系壟斷資源，系統姓的搶劫人民。

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