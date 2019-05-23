找到了！最後一艘「奴隸船」 現身美國阿拉巴馬洲

圖為伍茲（Lorna Gail Woods）的家譜。伍茲是奴隸船「克羅蒂德」當年倖存者之一路易斯（Charlie Lewis）的直系後裔。（美聯社）

2019-05-23 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國有研究人員指出，經過長時間調查，22日終於在阿拉巴馬州（Alabama）找到最後一艘奴隸船的殘骸，見證美國17至19世紀黑奴貿易的歷史。

綜合外媒報導，經過1年調查，阿拉巴馬州歷史委員（AHC）表示，在美國阿拉巴馬州南部的莫比爾河（Mobile River）底部找到木製帆船「克羅蒂德」（Clotilda）的殘骸。雖然早在1808年便已禁止國際販奴，然而在1863年美國宣布廢除奴隸制前，走私黑奴仍十分猖獗。「克羅蒂德」1860年時便非法從達荷美王國（現為西非的貝南）運送了110名黑人入境，並在同年故意鑿沉，讓它沉入河底以掩蓋證據。

阿拉巴馬州歷史委員會執行主任瓊斯（Lisa Demetropoulos Jones）受訪時表示，當年110人中部分倖存者的後代，夢想發現「克羅蒂德」很久了。這艘船象徵「現代歷史上最黑暗的時期之一」，它是最後一艘奴隸船，也是當時奴隸制的實質證據。另外，發現克羅蒂德的研究小組將於30日發布完整的考古報告。

當年110名販運的黑人中，約有32人在阿拉巴馬州的非洲城（Africatown）落地生根，他們的部分後代都還住在那裡。非洲城黑奴的第6代孫女戴維斯（Joycelyn Davis）表示，本來認為人們已經放棄找船了，這次的發現真的十分了不起。

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