最早「黑奴照」後代索賠 哈佛大學挨告

2019-03-21 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學昨（20）日遭1名黑人女子指控不當使用她祖先的照片，她要求校方歸還照片並支付精神賠償，對此，哈佛大學拒絕回應。

綜合媒體報導，來自康乃狄克州諾威奇市（Norwich）的拉尼爾（Tamara Lanier）到麻州米德爾塞克斯縣（Middlesex County）的高等法院提告，控告哈佛大學不正當地取得、使用、占有她祖先的照片並從中獲利，要求哈佛大學盡快歸還照片、支付賠償金並承認她祖先的地位。

起訴書指出，這組照片被認為是目前最早的黑奴照，是1850年由哈佛教授阿格西（Louis Agassiz）委託拍攝的，照片中的主角分別是南卡羅來納州的2名奴隸：倫帝（Renty）和他的女兒德莉亞（Delia），他們在未經同意、未獲得任何補償的情況下被迫裸上身入鏡。另外，阿格西是白人至上主義者，他將照片用於支持他的種族研究，證明「黑人是劣等的」，以鞏固當時的奴隸制。

目前這組照片被放置在波士頓附近的哈佛大學博物館。拉尼爾20日於記者會表示，她多次聯繫哈佛大學，但對方態度不是不回應就是不屑一顧，還質疑她的家譜；此外，她也譴責哈佛大學2017年出版的書《從網站到視覺：人類學、攝影和圖像的力量》以倫帝的影像當作封面，一本售價40元美金（約新台幣1231元）。

哈佛大學不願對拉尼爾的控訴多作評論，僅回應「尚未收到法律文件」。

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