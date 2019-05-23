新疆越維越不穩？ 警員疑情緒失控 槍殺3人後自殺

2019-05-23 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來打壓新疆，號稱為了「維穩」的各種行為不斷，不過新疆地區的情勢似乎是越維越不穩了。日前傳出新疆某派出所警員，疑似是因為情緒失控，竟槍殺了3人後再開槍自殺。有專家認為，中國官方高壓的統治方式，已經使得當地官員的忍耐到達極限，這種行為「有第一例就會有第二例」。

綜合外媒報導，新疆阿圖什市公安局工業園區派出所的一名警員，其妻子於去年11月過世後，他的精神狀況就一直很不穩定。本月20日，該警員前往轄區內某國小整理妻子遺物時，疑似是與該校教職員發生衝突，導致他情緒失控，持槍射殺3名教職員後，又飲彈自盡。

案發後，當地公安局相關人員立刻抵達現場處理，且強調「社會大局一切平穩」。不過，這是中國政府以高壓、集中營方式治理新疆2年後，難得一見的重大刑事案件，因此格外引發國際關注。

美國維吾爾協會主席伊利夏提（Ilshat Hassan）就認為，從本案嫌犯的姓名看來，他應該是新疆的柯爾克孜族，他的妻子究竟是意外，還是因為被關進集中營而去世，啟人疑竇。

此外，中國政府長期在新疆施行高壓統治，已經使得當地各民族官員的情緒到達了極限，本案嫌犯身為當地一族，且同時是派出所員警，在身分衝突下發生這樣的槍擊案，伊利夏提認為並不意外。他強調，這樣的槍擊案「有了第一例就會有第二例」，「每一個像他這樣身為員警的當地民族人士，都是一顆定時炸彈，隨時可能會爆發」。

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