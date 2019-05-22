中國稱新疆沒「再教育營」 葛來儀一句話破解謊言

2019-05-22 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆設立「職業技能教育培訓中心」對維吾爾族、哈薩克族等上百萬名穆斯林進行「再教育」一事，一直備受國際關注。中國駐美國大使崔天凱最近接受媒體時說，新疆根本沒有「集中營」，只有官方職業培育中心，此說法遭到美國記者質疑，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀也砲轟此事。

崔天凱接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時表示，「我剛剛從新疆訪問回來，我訪問了一些培訓中心，它們不是集中營，它們有敞開的大門，沒有武裝警衛，週末人們都可以回家。」崔天凱說，這些地方是培訓工作技能和官方語言，以及成為守法公民的「培訓中心」。

《華盛頓郵報》記者桑瑪絲（Felicia Sonmez）在推特上轉載了崔天凱對新疆「再教育營」的解釋，並稱崔天凱的說法是「錯誤的」。另一名《華盛頓郵報》記者勞哈拉（Emily Rauhala）也提出2點質疑，「第一，崔天凱從華盛頓飛到中國訪問新疆？這點讓我感到奇怪。第二，聲稱有開放的大門很奇怪，因為大量的照片和衛星證據顯示事實相反。」

葛來儀也對崔天凱的解釋做出批評，她表示，也許有些在培訓中心的人可以每週回家，但是說實話，幾乎全部人都是在「集中營」。

德國學者與國務院官員曾說，被關進「再教育營」進行政治洗腦的穆斯林恐上看150萬人，中國政府惡行實乃1930年代以來未見，可比當年納粹集中營。

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