中國攀高網紅墜亡 直播平台判賠14萬

2019-05-22 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕在「中國極限第一人」吳詠寧挑戰攀高墜亡後，其母認為直播平台「花椒直播」對於用戶所發布的高危險性影片，沒有盡到合理的審查及監管義務，因而將「花椒直播」的運營方「北京密境和風科技有限公司」告到法院，要求道歉賠償。北京網路法院一審判決認定「花椒直播」未盡到安全保障義務，須承擔網路侵權責任，判決賠償吳母3萬人民幣（約14萬新台幣）。

「中國無保護高空極限第一人」吳詠寧，在2017年11月8日挑戰攀爬長沙華遠國際中心時，失手從頂樓墜落死亡。警方表示，吳是從頂樓附加物上墜落到頂樓平台死亡。據悉，吳是因身體不適導致體力不支，失手跌落十幾公尺，從裝飾牆墜落到頂樓平台後受了重傷，但並沒有立即死亡，他爬到出口處坐著等待救助，原本有機會存活，但因無人發現予以及時救援，最終傷重不治。

法院認為，平台業者對網路用戶負有一定的保障義務，「花椒直播」在明知或應知吳上傳的影片內容具有危險性，並可能產生風險的情況下，而未對吳上傳的影片採取刪除等必要措施，並未對吳的行為予以告誡和制止，未對吳盡到安全提示、安全保障義務，應對吳的墜亡承擔相應的侵權責任，並賠償吳母各項損失共計3萬元。

吳詠寧由於在各大網路直播平台大量分享徒手攀爬高樓等高危險性影片，因而迅速走紅，在攀爬及表演高空危險動作的過程中，均未穿戴防護設備。

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