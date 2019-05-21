河南嬰兒失蹤案眾所矚目 竟是親生父母自導自演！

2019-05-21 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省周口市一名母親聲稱，16日帶著4個月大的兒子外出，途中因病昏倒，醒來後發現兒子失蹤，當地警方懸賞5萬人民幣（約新台幣22.8萬），引發中國媒體與網友的關注討論，不料19日嬰兒生父向警方自首並交還男嬰，才發現這起誘拐案竟是一齣自導自演的鬧劇。

綜合媒體報導，16日上午9點多，劉姓女子向警方聲稱在外出途中昏倒，兒子被拐走，丈夫朱姓男子得知後於11點多向周口市公安局報案，除警方懸賞的5萬，更自行加上10萬賞金（約新台幣45.6萬），引發中國媒體與網友討論，各界紛紛為男嬰祈求平安。

不料19日嬰兒的生父向警方自首並交還男嬰，供出這起誘拐案竟是一齣自導自演的鬧劇。原來這名男嬰並非劉女與丈夫所生，生父是劉女的高中同學王姓男子、一位安徽省的官員。這起案件是由男嬰的生父母及友人共同策劃的，劉女的丈夫並不知情。王男於16日到劉女家中將自己的親生兒子帶走，再由劉女向外界謊稱男嬰被拐，19日生父在社會輿論的壓力下，向警方自首並交還男嬰，嬰兒身體狀態正常。

男嬰的生父可能是安徽省滁州市武部政委，隸屬省軍區，是中共軍事工作部門和地區行政公署兵役工作機構，該身分引發網友關注，更讓中國政府表示會嚴加調查。目前參與策劃的男嬰生父母，與另外兩名共同策畫的親友已受警方拘留。

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