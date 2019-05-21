美國封殺華為 中國鷹派官媒總編難捨蘋果手機

2019-05-21 11:34

〔記者鍾麗華／綜合報導〕美國商務部對華為祭出出口禁令後，Google宣佈暫停與華為部分合作。因使用iPhone而在中國內部引起話題的中國鷹派官媒《環球時報》總編胡錫進昨天下午在微博稱，已換上新款的華為手機，以表達對華為的支持，不過，他卻又表示，「換下來的蘋果手機不會扔掉」，把它變成一個輔助手機用，這不是激烈而零和的。

去年底孟晚舟事件爆發後，不過，當時胡錫進發微博挺華為時，卻被發現是用iPhone發文，而非使用非華為或中興手機，遭中國網友大加撻伐。胡錫進當時曾自嘲，「不應該再歧視外國品牌，應當讓中外產品有更加公平的競爭環境。」當時他也辯解，曾嘗試放棄iPhone、試用華為手機，但發現不能適應其操作系統，於是繼續使用iPhone。

在Google禁華為後，他昨天在微博發文，表示「這不是老胡受不了輿論場挑剔我『用蘋果手機發挺華為帖子』，而是因為華為受到美國政府毫無公正可言的打壓，老胡出於支持華為的天然願望，加入到花粉的行列」。

但他也說，「我換下來的蘋果手機也不會扔掉。我希望把它變成一個輔助手機用，但需要再申請一個號，我不知道是否好操作。 支持華為，但這種情感在我這裏不是激烈而零和的，我想特別強調這一點。」

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