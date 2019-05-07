六四前夕人權作家「被失蹤」 藝術家：可能會再抓一些人

2019-05-07 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕再過不到一個月就是六四天安門事件30週年，中國人權作家馬蕭近日卻傳出，被警方找去「喝茶」後就與外界失聯，外界擔心中共「維穩」的形勢越來越嚴峻，有可能會進一步再抓捕一些人。

綜合媒體報導，在北京宋莊居住的馬蕭於上月26日曾在微信透露，「十年沒找了，今天突然來電話，什麼事？」雖然訊息中沒有透露是哪個部門，但馬蕭的朋友呂先生表示，只知道宋莊派出所曾約談馬蕭，之後馬蕭就一直沒有消息。據指媒體曾嘗試致電宋莊派出所詢問馬蕭是否在派出所，卻遭對方否認。

另一名馬蕭的朋友王先生則透露，馬蕭一直有在關注政治犯的處境，並持續進行採訪寫作，懷疑可能是因此「被失聯」。王先生也懷疑，也許是「這段時間風聲比較緊，不讓他採訪這些人」。

北京藝術家王鵬則表示，再過不到一個月就是六四天安門事件30周年，此時馬蕭出事未必偶然，可能是當局早就對他有所防備，王鵬也擔心，中共「維穩」的形勢越來越嚴峻，有可能抓捕一些人。

原名謝強的馬蕭是湖南省漣源市人，也是零八憲章的簽署人之一，他長期撰文關注政治犯，並曾因採寫良心犯紀實性文章及抨擊時弊遭長期監控，被剝奪出入境權數年。

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