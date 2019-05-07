中施壓致台未獲WHA邀請 美：排台將形成漏洞

2019-05-07 04:36

〔中央社〕在中國施壓下，台灣連續第3年未能獲邀出席世衛大會。對此，美國務院重申支持台灣有意義參與國際組織，並表示將台灣排除於全球衛生、安全與執法網絡之外，可能形成危險漏洞。

第72屆世界衛生大會（WHA）將於20日舉行，各國出席代表網路報名於西歐時間6日截止。世界衛生組織（WHO）在中國壓力下未發出邀請，台灣連續3年未受邀，不過外交部表示仍將努力到最後一刻。

美國國務院今天以不具名發言人背景說明方式回覆郵件時重申，美國支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，也支持台灣有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織。

該發言人指出，這包括國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（Interpol）、世界衛生組織（WHO），以及台灣參與的超過60個國際組織。美方並對台灣在參與包括國際奧林匹克委員會（IOC）等國際組織的實質貢獻表示讚賞。

發言人也表示，台灣在打擊恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）、人道援助委內瑞拉、打擊伊波拉病毒蔓延與其他重要的全球議題作出重要貢獻，台灣在救災、醫療技術、執法與提高婦女經濟賦權等領域也展現非凡能力。

美方並指出，將台灣排除於全球衛生、安全與執法網絡之外，將產生危險漏洞，被惡意的國際和跨國行為者不當利用。

對於台灣未能獲得世衛大會邀請，中國外交部發言人耿爽在記者會上表示，因一個中國原則，中方決定不同意台灣參加今年世界衛生大會。（編輯：張佑之）

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