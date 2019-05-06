情報機構損害中澳關係？澳總理、反對黨同聲反駁

2019-05-06 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕隸屬澳洲勞工黨（ALP）的前總理基廷（Paul Keating）5日語出驚人，狂轟澳洲情報部門由一群「瘋子」主導外交，損害了澳中關係，對此不僅澳洲總理跳出來反駁，連勞工黨黨魁都趕緊劃清界線，反對基廷的說辭。

綜合外媒報導，基廷突然在5日批評澳洲安全情報組織（ASIO）和澳洲秘密情報局（ASIS）由一群「瘋子」主導，還呼籲如果同黨黨魁薛頓（Bill Shorten）贏得5月18日的選舉，要趕緊把情報組織的人員替換、清除掉。

基廷表示，「不管你怎麼想，中國都是一個偉大的國家。它一直是一個偉大的國家，現在它是第二大經濟體，很快就會成為世界上最大的經濟體。」還說如果澳洲的外交策略未將中國納入，那簡直是「笨蛋」。

屬澳洲自由黨的總理莫里森（Scott Morrison）回應，從2014年開始，情報部門已避免多達15起的恐攻，基廷的說法讓人非常失望；薛頓（Bill Shorten）也在6日回應，基廷本來就是口無遮攔、想到什麼說什麼的人，政府和情報單位合作狀況良好，因此他不會採信基廷的說法，將繼續聽取情報機構的建議。

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