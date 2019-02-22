澳議員稱「該死的中國佬」引華裔怒火 總理發文急撇清

2019-02-22 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國家黨籍參議員奧沙利文（Barry O`Sullivan）近日因「死中國佬」的污辱性言論引發爭議，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨天（21日）在微信發中文文章回應，奧沙利文的言論不代表澳政府觀點，他還稱讚華人移民為澳國繁榮有所貢獻，試圖安撫激憤的華人社區和選民。

綜合媒體報導，莫里森週四發表〈華裔澳大利亞人是澳大利亞多元文化社會的一分子〉一文，他寫道，200多年來，華人移民為澳洲社會繁榮做出傑出貢獻，是今日澳洲的重要組成部分，並強調：「奧沙利文的言論不代表我的觀點，也不代表自由黨、國家黨聯合政府的觀點。」

奧沙利文19日在參議院一場聽證會上說，比起支付生態安全進口徵稅的進口商，中國人對澳洲生態環境破壞性更大，「一些該死的中國佬（bloody old Chinaman）把喜愛的臘腸塞在內褲裡，有更大機會破壞澳洲的生態安全。」這番言論引來中國駐澳使館、澳洲華人社區和其他議員的譴責，要求奧沙利文出面道歉。

澳洲種族歧視專員表示，「Chinaman」是種族貶義詞，奧沙利文的言論對許多澳洲人來說是冒犯和侮辱，包括120萬以上擁有華裔血統的澳洲人，議員有責任不使用這類語言；據《香港經濟日報》報導，新州工黨華裔上議員王國忠說，以「內褲塞臘腸」這種黃色玩笑侮辱華裔族群，在澳洲議會政治上從未有過。

雪梨先驅晨報表示，澳洲政黨長期以來，將包含華人在內的少數族裔視為關鍵的議會邊緣席位，並在相關社區為籌競選款項。

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