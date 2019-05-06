郭文貴爆料中國將更換人民幣 網笑：偷學國民黨？

2019-05-06 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（6）日在推特上宣布，10日起，將對中國的懲罰性關稅一口氣提高到25%，並威脅還有可能再擴大，郭文貴對此曾表示看法，聲稱中共太拖時間惹惱了川普，還爆料中國將會全面更換人民幣，許多網友認為可信度相當高，表示「文貴說的至今幾乎都成真了...2020共產黨垮台」。

中國富商郭文貴在5日的直播中提到，根據他在中國內部的消息，中共副主席王岐山原先打算把中美談判的時間拖光光，沒想到川普相當敏銳，今天一早便宣布提高關稅的消息，讓中國股市如溜溜球一般掉進谷底，郭文貴也表示這次川普施壓是「歷史性的一刻」。

郭文貴也爆料，他掌握的中國內部消息指出，中共準備要推行更換人民幣，像印度一樣廢掉現金，還會開始徵收房地產稅，此舉將會徹底壓迫人民，網友認為若成真，那情況將有如1949年國民黨發行新台幣，用四萬舊台幣換一元新台幣。

網友看了覺得太誇張，紛紛留言表示「偷學狗黨欸」、「支那國民黨以前就是這樣搞臺灣的啊」、「果然跟KMT是同文同種垃圾」、「舔共人的理想」、「國民黨果然是先行者」、「五毛再護航嘛，都要被宰來吃掉了」、「明明就是228前的國民黨做過的事，造成通膨不可逆的衰退」、「果然國共一家親」。

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