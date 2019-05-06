中共下令收緊「書號」 出版界憂系統性遺忘知識

2019-05-06 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府以「書號」限制出版自由，如今這套繁瑣嚴格的制度又再度收緊，中共中央宣傳部今年初已通知，將縮減書號總量、壓縮圖書種類。中國出版業人士擔憂，「這樣久而久之，會導致整個文化對某一塊知識的系統性遺忘吧」。

「書號」制度是中國管理出版業的重要手段，由中共中宣部掌管、分配，只供特定身分的出版社申請，有一套審查流程，沒有申請資格的民營出版公司，必須與這些有資格的出版社合作，才能獲得書號，在中國合法出版圖書。

法國國際廣播電台（rfi）報導，根據網路媒體《端傳媒》引述中國多個編輯證實，中共中宣部在今年初向中國各出版社發布一份內部文件，明確提到將縮減書號總量、壓縮圖書種類。

報導指出，「書號收縮」的陰雲早在去年就已壟罩中國出版界，去年3月5日，認證身份為「三鼎甲圖書公司總經理」的「出版人邢海鳥」在微博發文說，「2018年是出版嚴控之年，出版總局減少10萬個書號，約佔全年書號的三分之一......」。

報導稱，如果2018是出版嚴控之年，2019則不幸成為出版寒冬之年，尤其是對民營出版業者。報導指，「書號收縮」帶來的影響，不僅僅是圖書出版種類的減少，還包括在題材和內容上的被動審查和自我審查。

《端傳媒》的報導指出，曾在民營出版機構任世界史圖書編輯的金城（化名）說，「這樣久而久之，會導致整個文化對某一塊知識的系統性遺忘吧。」

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