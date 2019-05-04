離開加拿大前狂刷卡買奢侈品 中國留學生惡意欠債激增

2019-05-04 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕有越來越多加拿大的中國留學生和遊客「賴皮」，沒有還清欠款就回國，甚至有人看準離開後難被追款，在離境前惡意狂刷信用卡購買奢侈品，這一現象日趨嚴重，引發輿論關注。

據《自由亞洲電台》報導，就讀加拿大西門菲沙大學的孟寧表示，留學生中，總有一群喜歡偷雞摸狗、貪便宜的人，不只會互相討論如何逃債，還稱在加拿大不還錢也沒關係，離境前刷卡購買奢侈品，再帶到中國低價出售。

加拿大律師李廣田（George Lee）則指出，這種跨國消費債務問題已存在多年，日益嚴重，「不僅是留學生可能惡意欠債，還有的是旅客身分，他們看準中國的金融系統和國際不掛勾，認為對自己的信用紀錄和生活不會造成影響，所以更囂張。」

李廣田說，基於司法管轄權以及涉及財務隱私上的問題，加拿大方面也沒辦法隔空追討，「這類欠債案件不是刑事犯罪只是民事債務糾紛，警方不會介入。如果沒有刑事紀錄，欠債者未來還是可以再進入加拿大甚至申請移民。」因此，如果要避免這種狀況，唯一的辦法就是建立擔保人要求。

曾在世界銀行工作，也擔任過中國國務院高級顧問的加國退休教授潘德卡（Setty Pendakur）則表示，加拿大官員和中國官員曾針對短期入境者的惡意欠債行為進行討論。

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