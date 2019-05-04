印度氣旋釀8死160傷！ 往返加爾各答航班大受影響

2019-05-04 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕被視為過去20年來襲擊印度的最強氣旋，熱帶氣旋菲尼（Fani）已經在印度造成約8人死亡、160人受傷的災情，目前正在印度大城加爾各答（Kolkata）以及孟加拉一帶肆虐，往返加爾各答的航班多受影響，提醒民眾出發前留意最新航班資訊。

綜合外媒報導，根據印度當地媒體PTI新聞社（PTI news agency）的資料，氣旋菲尼在印度造成7人死亡，在孟加拉也有1人死亡，據傳都是因為樹木或房屋倒塌而被壓死。另外，雖然總受傷人數尚未確定，但根據當地官員的說法，光是在颱風登陸點附近、受災最嚴重的城市普里（Puri），就有160人受傷。

印度總理莫迪（Narendra Modi）已經宣布，投入1.4億美元（約新台幣43.6億元）用於緊急救災。印度官方也興建了約900座避難所，共計有超過120萬人被迫撤離家園，且至今還有40萬人住在避難所中。

目前氣旋菲尼還在印度與孟加拉邊境一帶肆虐，雖然強度已經明顯減弱，但由於其路徑鄰近印度大城加爾各答，加爾各答的機場自當地時間3日下午3點後幾乎全面取消航班。提醒民眾近幾日若要前往當地，要多留意航班的最新資訊。

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