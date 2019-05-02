強烈氣旋「菲尼」周五侵襲！印度連夜撤80萬人

2019-05-02 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕由於強烈氣旋菲尼（Fani）正以每小時160公里的速度逼近印度東北部沿岸，印度政府嚴陣以待，低窪地區預估今（2）日有數十萬人撤離。

綜合外媒報導，目前大型氣旋菲尼的的風速最高可達每小時190公里，預計於週五（3日）下午登陸印度教聖城普里（Puri）。印度氣象單位將菲尼歸類為「非常嚴重的氣旋風暴」，相當於3級或4級颶風。據聯合颱風警報中心（JWTC）的最新預測，菲尼是該區自1999年來的最大的熱帶氣旋，恐帶來非常大量的降雨，且登陸後，風速可能達每小時175公里。

印度奧里薩省（Odisha）省長帕特奈克（Naveen Patnaik）表示，周四晚間約有80萬人搬到更安全的處所。該省已在學校和政府建物設置850個庇護所，大約可容納逾85萬人和牲畜。除了奧里薩省遭侵襲，印度東南部的坦米爾那都省（Tamil Nadu）、安德拉省（Andhra Pradesh），及聯邦屬地邦狄哲利（Puducherry）的外海也很可能有大浪。

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