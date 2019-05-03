20年最大熱帶氣旋襲捲印度 逾110萬人遭撤離

2019-05-03 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕被視為印度過去20年來規模最大的熱帶氣旋菲尼（Fani）今早登陸該國東部，為當地帶來狂風暴雨，截至目前已有超過110萬人被迫撤離家園。

綜合外媒報導，熱帶氣旋菲尼（Fani）今天上午登陸印度東部沿海地區，帶來滂沱暴雨及超過每小時210公里的強風，當地濱海公路沿岸大量樹木被連根拔起，並有海水倒灌等潛在危機，截至目前為止的災情暫無法統計。

印度政府表示，光是奧里薩邦就有1萬個村莊與52個城鎮受影響，超過110萬人在過去24小時內被迫撤離家園，其中包括542名孕婦。據稱，這些民眾目前已被安置在安全地點，並由政府動員約5000個緊急廚房，為他們提供飲食。

此外，印度民航局指出，奧里薩邦首府布班尼斯瓦（Bhubaneswar）週四（2日）午夜起所有航班取消，印度東部加爾各答機場亦於當地時間今晚9時30分至明天下午6時關閉，合計共有超過200個航班受到影響。

根據印度當局公布的數據，奧里薩邦沿岸現有11個地區處於紅色警戒狀態，當地學校週四、週五兩天全數關閉，而政府則已建立約900個避難所，以容納預先撤離的百萬民眾與災民。

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