安倍重申2020年實施新憲目標不變

2019-05-03 20:45

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕日本3日迎接令和新時代之後的第一個憲法紀念日，首相安倍晉三在修憲派團體的會議中以錄影致詞強調，2020年施行新憲的目標不變。安倍在2年前表示將以憲法增列的方式讓自衛隊合憲法，不過安倍若要在明年完成修憲並實施目標，必須在今年夏天的參院選舉掌握3分之2的支持席次。

日本現行憲法於1947年5月3日實施，72年來從未修改過，以保守派團體「日本會議」為主的修憲派團體，多年來固定於憲法紀念日召開論壇會議推動修憲，2年前的2017年安倍於同項會議上的錄影致詞中首次宣布2020年施行新憲的目標，今年致詞重申目標不變，將在「憲法」中寫入自衛隊，為違憲爭論畫下句號。

事實上，自民黨內部從安倍重掌政權的2012年，對修憲的推動態度轉為積極，2016年國會改選後，包括自民黨在內修憲派國會席次超分3分之2以上，跨過修憲動議的席次門檻，這也是促使安倍於2017年表態以2020年為目標施行新憲。

去年安倍成功爭取自民黨總裁二度連任，任期至2021年9月為止，去年3月自民黨提出4大修憲內容，包括增列憲法第九條之二明記「保持自衛隊」，以讓自衛隊合憲化，另外還有遇到大型災害時的緊急事態條項、參院選舉以都道府縣為單位選區保障至少一席名額、保障受教育權等的教育充實。自民黨總裁選舉前，安倍暗示將於秋天臨時國會提出自民黨修憲案，但至會議結束前並未提出。

日本眾參議院於2007年依據國民投票法設立憲法審查會，進行憲法草案的初審工作，草案必經過審查會過半數可決後，才可提交院會表決，經全院3分之2以上席次同意才能正式動議，再交由國民投票。因為在野黨及反修憲派的杯葛，兩院憲法審查會處於停擺狀態，這也是造成自民黨提案不順的主因之一。

安倍今天重申2020年施行新憲的目標，但並未提到具體的日程，日本產經新聞報導，如果要在2020年實施新憲，今年內就必須成各黨的討論提出憲法修正草案，明年1月向國會提出修憲草案並在夏天之前完成動議程序，在此之前，今年夏天參院的期中選舉，修憲派必須掌握3分之2的席次。

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