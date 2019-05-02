新日皇伉儷樣貌莊嚴 安倍見了很感動

2019-05-02 00:14

〔中央社〕日本新日皇德仁今天即位，日本首相安倍晉三在日皇「即位後朝見之儀」中代表人民致賀。後來，安倍接受產經新聞專訪時表示，見到新日皇伉儷樣貌莊嚴，內心很感動。

安倍今天上午出席了日皇即位的相關活動「劍璽等承繼之儀」與「即位後朝見之儀」。

在「即位後朝見之儀」當中，安倍代表人民致詞說：「天皇陛下今日繼承皇位，全體國民由衷表達祝賀之意」、「我們以天皇陛下為國家及國民統合的象徵，希望能在激烈變化的國際局勢當中，創造出和平、充滿希望、值得自豪的日本輝煌未來、人人在美好心靈相契中孕育文化的時代。」

安倍在致詞最後表示，祈祝令和時代平安以及皇室繁榮。

後來，安倍在首相官邸接受產經新聞專訪。他表示，看到天皇伉儷樣貌莊嚴，他內心非常感動。他發自內心祝賀天皇即位，也希望能和每位國民一起開拓令和時代、每個人的花朵都能盛開的時代。

4月30日舉行的日皇明仁「退位禮正殿之儀」，明仁在日皇任內發表最後談話。明仁5月1日起成為上皇，對於明仁的談話內容，安倍表示，內心充滿感激。

明仁於2016年8月藉由預錄影片向全國人民發表他想退位之意，後來安倍政府著手處理此事。安倍在接受產經專訪時說：「感覺肩負非常重大的歷史責任，為了能讓皇位繼承一事順利進行，一直盡最大力量處理。」（編輯：劉學源）

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