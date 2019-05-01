日本最古老岩石被偷了！館方沒報案 換顆更大的

2019-05-01 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本島根縣津和野町鄉土館近期展出的「日本最古老岩石」竟然失蹤了！該町教育委員會表示，現場沒有設置監視器，雖然研判是遭人盜取，不過由於該岩石並非稀有物，因此決定不報案。

綜合日媒報導，町教委指出，該岩石長10公分、寬20公分、厚10公分，重3公斤，是採集自和野町部榮地區的花崗片麻岩，於今年3月經學者認定，該岩石形成於25億年前，宣布其為「日本最古老岩石」，自4月27日起對外展示。

失蹤事故發生在29日，當天岩石並非放在容器裡，而是自然展出，處於可自由觸摸的狀態下，該展示廳也只安排1名職員接待，現場沒有設置監視器。

直到下午2點左右，一名參觀者發現岩石不見了，便向展示廳職員反映。據悉當天來館人數約50名，當局研判是遭人盜取，不過由於非稀有物，因此決定不報案。

館方只好再次採集岩石，而這次採集的岩石尺寸較大，且不易搬運，應該就是避免再被偷走，目前新的「最古老岩石」也已於4月30日起展出。

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