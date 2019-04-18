發現世界最古老血液！ 科學家：4.2萬年前生物有望復活

2019-04-18 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕科學家近日有一個驚人發現，西伯利亞永凍土帶中，保存了4萬2000年前已滅絕的小馬駒（foal）屍體，體內還有液態的血液，據信為世界上最古老的液體血液。

綜合媒體報導，俄羅斯科學家與南韓Sooam生物技術研究基金會組成的研究合作團隊16日宣布，這匹小馬駒是世界上發現保存最完好的冰河時代的動物屍體，科學家們對複製出這種早已滅絕的史前馬充滿期待，他們有信心讓這匹史前馬起死回生，也希望未來能夠透過永凍土帶的基因物質複製出已經滅絕的猛獁象。

雅庫茨克（Yakutsk）的猛獁象博物館館長格里戈里耶夫博士（Semyon Grigoryev）表示，從屍檢的報告顯示，這匹小馬駒的內臟器官保存完好，頭、腿和身體的部分鬃毛完好無損，推測死於溺水，水被結凍成為永凍土，死亡時還不滿2週大，這在古生物學的發現中是極其罕見。

報導提到，這匹小馬駒是在去年夏天在西伯利亞永久凍土被挖掘出來，但在今年2月28日才從馬的屍體中提取血液，科學家們開始對小馬駒進行詳細分析，預計將持續到4月底，科學家已經嘗試了20次從動物組織中提取和培養細胞，但這些嘗試都沒有成功，但他們仍對複製這匹小馬駒充滿信心。

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