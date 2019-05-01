北卡羅萊納大學驚傳槍擊案 至少2死4傷

北卡羅萊納大學夏洛特分校（University of North Carolina Charlotte）在當地時間4月30日發生槍擊案，校園被封鎖。（法新社）

2019-05-01 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕北卡羅萊納大學夏洛特分校（University of North Carolina Charlotte）在當地時間4月30日發生槍擊案，至少2人死亡、4人受傷，1名嫌疑犯已經被逮捕，目前警方封鎖校園。

綜合媒體報導，事發在校園的甘迺迪大樓（Kennedy building）附近，約當地時間30日下午5時45分左右傳出槍響，學生四處逃竄。有些學生在社群網站上分享當時的影片顯示，學生在聽見槍響後迅速逃離。

警方證實校園中出現槍手，但拒絕提供任何進一步的訊息。學校在其網站上指出，校園處於封鎖狀態，學生和校方人員應「留在安全的地方」。

相關影片：

@FOX46News #uncc shooting police evacuating kids pic.twitter.com/pIBgWCZ988 — jordan :） （@jordaypearce） 2019年4月30日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/