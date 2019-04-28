美加州猶太會堂遭掃射1死3傷 槍手主動投案

2019-04-28 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖地牙哥近郊波威市（Poway）的一座猶太會堂發生槍擊案，當地時間27日上午（台灣時間28日凌晨）一名男子在會堂內開火，造成至少1人死亡、3人受傷，槍手目前已被警方逮捕。

綜合媒體報導，波威查巴德（Chabad of Poway）猶太會堂在當地時間27日上午11時30分左右，當天也是猶太教節日「逾越節」的最後一天，一名19歲白人男子在會堂內開槍掃射，隨即開車離開現場，後來又主動向警方投案。

警方表示，傷者被送往帕洛瑪醫療中心（Palomar Medical Center）治療，共有4人中彈受傷，其中1名婦女不幸罹難，1名女童和2名男子還在醫院進行治療。

「逾越節」為猶太教節日，紀念上帝在殺死埃及一切頭胎的人畜，拯救以色列人，讓以色列人脫離埃及人的奴役。這起槍擊案發生在逾越節最後一天，波威查巴德猶太會堂原訂在當地時間27日上午11時舉行節日慶祝活動，預計有百人在會堂內。

美國總統川普在推特上表示，「向所有受到加利福尼亞州波威猶太會堂槍擊影響的人們表達掛念和祈禱。上帝保佑你們所有人。嫌疑人被逮捕。執法部門做得很出色。謝謝！」

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