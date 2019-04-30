印尼大選操壞選務人員 釀311過勞死、2232人病倒

2019-04-30 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕印尼大選於17日結束，台北市長落選人丁守中22日發文批評，台北市人口僅印尼的百分之一，但印尼花8個小時就可推估總統得票率，台北市長選舉卻最後拖了10個多小時才開完票，「究竟是什麼道理？」。印尼選委會今（30）日指出，截至昨（29）日為止，因投開票作業太過操勞，造成311名市民過勞死，2232人病倒。

據《CNN》報導，4月17日印尼同時舉行總統與國會大選，1.928億人湧進80多萬個投票所投下神聖的一票，初估有600萬個選務人員參與。而據印尼全國選舉委員會（KPU）指出，有311名選務人員過勞死，2232人病倒，死因主要是過勞或心臟病發。

而KPU的委員金廷（Evi Novida Ginting）也向媒體表示，這些選務人員敬業且奉獻一切，遺憾的是忽視了身體健康，選委會對這次大選造成的過勞死人數感到非常意外，因為過去雖然也有傳出類似事件，但並不會到如此誇張的數字。

而另一名委員薩普川（Ilham Saputra）則表示，自從印尼總統和國會選舉合併，選務人員不僅要忍受身體上的挑戰，還得承受精神壓力，選務人員在前一天必須準備好所有必要的後勤工作，而且沒有太多時間休息，因為第二天早上7點，選務人員就得回到投開票所統計所有選票。

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