時空旅人現身！他發文怒轟：市長選舉10小時才開完票

2019-04-22 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長落選人丁守中從2018年11月24日至今，持續關心選舉無效之訴，今（22）日又於臉書發出相關貼文，被網友嘆：「全台灣好像就只有他進度落後」、「他的時間一直停留在那一天」、「時空旅人」。

丁守中下午2點49分，在臉書上先提到選舉無效訴訟將在5月10日審判，接著談及印尼有超過2.6億人口，總島嶼數有1萬7508個，號稱萬島之國，當局大選除有國內投票之外，還在海外130個國家展開印尼僑民投票，僅需「8個小時就可快速計票推估總統得票率」。

丁守中抨擊，台北市人口只有印尼的百分之一，全台灣都開完縣市長、郷鎮長、村里長、議員及代表的票，公投票也開完，台北市長選舉卻最後拖到十個多小時才開完票，究竟是甚麼道理？

不少藍營粉絲均覺得丁到現在還糾結於九合一大選太過難看，在丁的臉書個版留言勸他「丁老弟，收了吧」，也有網友糾正他所指的是印尼大選快速計票結果，並非正式得票數；PTT鄉民更提到，「時間靜止之人」、「這傢伙會不會到了2024年還在吵驗票啊？」、「今天日期 2018/11/24」、「印尼有再加十個公投案嗎？」。

觀看更多鄉民趣味留言請點擊下面

批踢踢實業坊傳送門

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/