印尼大選開票太操 415人掛病號、119人過勞死

2019-04-24 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕印尼大選於17日結束，台北市長落選人丁守中22日發文批評，台北市人口僅印尼的百分之一，但印尼花8個小時就可推估總統得票率，台北市長選舉卻最後拖了10個多小時才開完票，「究竟是什麼道理？」。然而，昨（23）日印尼選委會指出，因投開票作業太過操勞，造成415人掛病號、119名市民過勞死。

據《朝日新聞》報導，此次大選也是印尼首次同時舉行總統與國會選舉，也是有史以來最大規模的選舉，印尼總統大選的選委會昨日表示，由於投開票工作量太過龐大，參與投開票作業以及負責維持秩序的119名市民不幸過勞死。而成功連任的印尼總統佐科威（Joko Widodo）也發表聲明表示沉痛哀悼，政府將會給予慰問金。

選委會發言人指出，不幸死亡的市民們大部分在送到醫院前就斷了氣，其餘還有415人掛病號。對於此事，有選委會委員對當地媒體指出，這是因為同時進行多項選舉，作業量太龐大才造成選務人員過勞。而有6名選務人員死亡的印尼西爪哇省展玉縣（Cianjur Regency）的代表表示，6名選務人員死因都是過勞死。

此外，印尼國家警察（Indonesian National Police）指出，當天選舉時也有15名警員因支援維持選務治安而過勞死。

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