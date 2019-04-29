天皇退位倒數！長孫悠仁座位竟遭放雙刀 56歲嫌犯落網

2019-04-29 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本天皇明仁將於30日退位，新天皇德仁即將登基，日本全國上下準備迎接新年號「令和」；沒想到，26日明仁就讀國中的12歲長孫悠仁在教室的座位卻被人放了2把水果刀。日本東京都警視廳獲報後繃緊神經，今晚（29日）火速逮捕1名56歲男子，嫌犯也坦承非法侵入。

綜合日媒報導，就讀御茶水女子大學附屬中學的悠仁，26日在座位上發現被人放置2把長約60公分的水果刀。監視器畫面顯示，一名偽裝成建築工人的中年男子，頭戴安全帽、身穿藍色衣褲，在上午11點左右入侵校園，當時悠仁和其他學生在外授課，教室內沒人。

報導指出，警視廳隨後展開調查，在該校附近地下鐵的監視器中，發現一名外貌和嫌犯相仿的男子，進而開始追蹤男子行蹤，29日晚上，警視廳在神奈川縣平塚市的一間旅館，以非法侵入罪為由，將該名叫作「長谷川薰」的男子逮捕。

據悉，長谷川薰居住地在京都市，職業不詳，詳細案情還有待警方調查釐清。

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