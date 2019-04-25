濫權使用大數據！強國警依轉帳記錄傳喚1200名「嫖客」

2019-04-25 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇宜興警方日前在當地展開大規模掃黃行動，一舉抓出1200名「嫖客」，而中國警方認定涉嫖標準竟是透過二維條碼轉帳記錄，只要在三溫暖使用掃碼付款超過人民幣600元（約新台幣2800元）的人，都列入嫖客名單，遭質疑濫權使用大數據。

綜合媒體報導，江蘇宜興警方近日一口氣傳喚超過1200人到案，指控其涉嫖，而傳喚依據竟是警方從三溫暖店的二維碼轉帳紀錄調查，然後逐一向轉帳金額超過600元人民幣的人發送訊息，要求到派出所報到，甚至警告「對無正常理由不接受傳喚或者逃避傳喚的，公安機關將上門強制傳喚」。

這種利用大數據抓捕嫌疑犯方法引發議論，有律師在微博發文痛批，這個執法根本是有罪推定，被傳喚的人必須自證清白，未來恐出現任何人都有被構陷於罪的風險。

宜興公安局對此，改口稱「抓獲1200餘名違法人員、掃碼超600元遭傳喚」等內容屬於不實資訊，對於散播謠言者，將依法予以查處。

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