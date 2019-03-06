1年3億筆物流數據 中華郵政今年將首度釋出

2019-03-06 19:05

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政今年邁入第123年，並宣布今年為「數位元年」，由於身為「百年老店」，內部統計數據累計多年，大量且多元，為加速推動數位轉型，中華郵政今年將史上首次公開資料，提供產學界大數據分析，未來作為智慧物流策略參考，並預計明年鎖定儲金與壽險、後年電子商務與零售。

中華郵政響應我國數位轉型政策，加速推動智慧物流，與台灣微軟、科技部人工智慧製造系統研究中心攜手，首度舉辦大數據競賽，目標發掘提高作業效率、降低成本、提升滿意度、優化服務品質等創新提案。

郵政訓練所長劉錫標表示，中華郵政因應智慧物流，除了i郵箱，也將陸續推出PDA簽收掛號、3+3郵遞區號等新措施；並已建置「物流雲」，串接物流資料，提供更有效追蹤，今年將初步釋出去年3億多筆郵務資料，包含美見有編號的包裹、快捷郵件，公開收件、封裝、運送到投遞各階段的方式、時間、路線等資訊。

團隊將利用中華郵政公開郵務數據，擬定具創新發展性的應用題目並進行分析實作；微軟則提供「ABC」技術支援，包括人工智慧、大數據、雲端等技術，提供團隊使用任一技術發揮創意，總獎金高達百萬元。

中華郵政副總周瑞祺表示，今年中華郵政進入「數位元年」，適逢中華郵政邁入第123年，也持續推動數位化，現代郵政源自於清朝末年，累計數據資料超乎想像，傳統資料量多元且大量，稍加利用將更有用。

他舉例，去年中華郵政收寄掛號超過3億件、包裹超過2500萬件、快捷郵件也超過1200萬件，資料量極大，今年將首度釋出並透過競賽方式，提供素材進行大數據分析，如同煤礦若妥善加以利用，可望成為金礦。

台灣微軟營運暨行銷事業群首席營運長何虹指出，每一筆數據對於企業而言是機會，藉以審視作業流程並優化，稱為「數字轉型」；技術重要但未必是最重要，僅作為工具，真正推動改變的是創意思維與人才。

截至目前，已有70組團隊報名。中華郵政指出，近年電商盛行，大幅影響物流業營運與日常生活，各行各業均積極尋求創新發展，中華郵政未來郵務相關大數據分析，也將扮演著社會創新發展相當重要的角色。

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