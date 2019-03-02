郵遞區號明年改3+3碼 郵件、包裹可望更快送達

2019-03-02 17:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政郵遞區號編碼明年1月起將有新制，現行3+2碼將改為3+3碼，中華郵政公司協理郭純陽表示，該措施主要能加速郵局內部信件分檢效率，節省處理時間、人力，未來上路後將優先輔導大宗郵件客戶，投遞填寫時改用3+3碼；後續配合窗口交寄客戶進行宣導，預期能有80%以上郵件，都能填寫3+3碼郵遞區號。至於一般民眾將信件投遞至郵箱時，還是寫3+2碼或3碼郵遞區號，只要地址完成還是可以順利寄到目的地。

中華郵政每年郵件、包裹數量約21億件，郵遞區號3+2碼的後面兩碼是投遞段編號，僅能判斷郵件寄到哪個縣市，不能判斷到巷弄；現行郵件是會先送至台中、高雄等大責任中心局分檢，之後地方局再分檢一次到每個投遞室。郭純陽表示，現行很多區域型投遞單位，段數已經超過100段，3+2碼規劃已不夠使用，所以才會著手改為3+3碼；未來郵遞區號更改，配合新機器自動分檢功能，可加速分檢作業一次到位，甚至可縮短投遞時間，可望讓民眾更快收到郵件、包裹。

雖然沒有強制規定未來投遞時，郵遞區號一定要寫3+3碼，即便只寫3碼還是能順利交寄，不過中華郵政將優先輔導佔投遞件數60%以上的大宗客戶，搭配窗口宣導至少有80%以上郵件，未來會填寫3+3碼郵遞區號，讓機器分檢更快速。目前中華郵政已在大台北地區，試辦郵件、包裹郵遞區號邊碼更改，由窗口人員協助更改為3+3碼後，目前分檢約有70%以上準確率，未來將逐步擴大推動，目標明年1月全台正式全面上路實施。

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