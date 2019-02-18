「惡犬條款」黑名單 3年多掛零

2019-02-18

中華郵政「以客為尊」 基層控修法虛有其表

〔記者陳宜加／台北報導〕過去每年均有五百多起郵差被狗咬案件，中華郵政為保護郵差，修訂「惡犬條款」，若飼主不改善，將列入「黑名單」不送信，但新制上路三年多，實施人數掛零。基層郵差投訴痛批，中華郵政過度「以客為尊」，寧願犧牲員工也不得罪客戶，希望中華郵政能落實法令。

過去每年5百多起被狗咬案件

台南黃姓郵差送信，遭雲姓男子飼養的狗狂吠、作勢咬人，郵差持棍防衛，卻遭雲男毆打。另有台中許姓郵差行經騎樓遭狗咬，飼主認為騎樓屬住家範圍，郵差闖入應自行負責，雙方鬧上法院，法官判定飼主有過失，判賠一萬多元。

據統計，過去每年均發生逾五百起狗攻擊郵差成傷案件，多數私下和解，但也有惡劣飼主不認錯。中華郵政因而修正「郵件處理規則」，一旦收件人飼養寵物攻擊郵差，經通知而未改善者可列入黑名單，得不按址投遞郵件。

但新制上路三年多，近兩年狗咬郵差雖減，仍分別有一五七件、一三五件，「黑名單」卻一直掛零，基層郵差痛批修法是虛有其表。

新制上路雖減少 仍年有百餘件

不具名郵差直言，黑名單掛零主因是公司不敢得罪客戶，一旦停止送信而遭投訴兩次，便要求恢復正常投遞，導致被狗咬情況不斷重演。「以客為尊」過頭，空有法規卻無法保護基層。

他說，中華郵政曾讓郵差帶狗零食或自備網球拍等工具自衛，但全不管用，生性兇猛的狗照樣攻擊；更有飼主不改，寧願花錢和解，受苦的還是第一線郵差。

中華郵政盼以勸導約束飼主為主

中華郵政協理郭純陽則表示，曾邀專家講授如何與狗相處、降低敵意，也試辦帶狗零食，並已修法，但法規是最後一道防線，希望以勸導約束飼主為主。

近兩年狗咬郵差件數仍有近三百件，郭純陽說，因評估尚無案件情節嚴重到須動用法條；據指出，多是嚇到而非咬到，若有同仁不幸被咬，飼主都有致歉賠償並承諾改善。

他也強調，中華郵政所謂「以客為尊」秉持服務原則，但也呼籲客戶須合法、尊重，寵物攻擊即為不尊重外勤郵差，一旦員工遭遇不認錯的惡劣飼主等事件，中華郵政絕對會出面保護員工，絕不退讓。

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