郵局搞烏龍 千元郵冊發票錯開為7000萬天價

2019-03-05 13:23

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政每年集結過去一年發行的郵票，發行年度郵票冊，總是造成熱銷。但台北北門郵局日前發生烏龍事件，窗口人員結帳時，將售價1350元誤植為7471萬「天價」，金額整整多出5.5萬倍，幸好郵局及時發現補正，未造成損失。

為因應集郵人士需要，中華郵政每年印製年度郵票冊，精裝本每冊1350元，今年總計發行16萬冊，集結去年度發行的18套郵票與新年郵票，冊匣與冊身封面以瑞犬迎春為設計主題，整體色調搭配桃紅、金色，局部燙金，增添質感。

然而，一名林姓民眾於今年1月28日上午前往台北北門郵局，購買精裝版年度郵票冊，窗口人員結帳時，將消費金額誤植為「74716466元」、也就是高達7000多萬元「天價」，事後窗口人員主動發現錯誤，立即聯繫當事人，並客氣表達希望此回開錯發票改正。

北門郵局發言人曾麗妙證實，當天窗口人員確實發生疏忽，該組數字其實是客戶的統一編號，不慎輸入為消費金額，但當天結帳前立即發現錯誤，並通知客戶折返郵局，客戶也願意配合，根據SOP將原發票作廢，再重新開立正確發票。

「當然不可能有這麼貴的郵票冊！」曾麗妙強調，由於及時補救，並未造成任何損失，加上該承辦人員並非故意或惡意犯錯，不會有所處分，但將加強提醒窗口人員作業時應更加謹慎，避免再犯；若是故意違法，則將依規章逕行懲處。

她也說，事發當天適逢春節前最後一週上班日，且當天開始開放兌換新鈔，郵局湧入大批人潮，體諒窗口人員因忙碌而產生疏忽。她也說，中華郵政的年度郵票冊向來受國人與集郵迷喜愛，也樂見更多人願意收藏，仍歡迎民眾踴躍購買。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/