一帶一路論壇今登場 美印日等大國都缺席

2019-04-25 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今天（4月25日）將在北京登場，截至目前，已有37個國家領袖和國際組織出席，但是，美國、印度、日本等大國都沒有派代表出席、也沒有民間團體參加，由於近來參與一帶一路國家中，已有多國爆發嚴重債務問題及經建合作主導權被控在中國手中，形成殖民地的主權爭議，導致有外媒批評，這場峰會是在「質疑中開幕」。

綜合媒體報導，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將從今天起舉行3天，與會國家的總統或總理赴北京參加第二屆「一帶一路」國際高峰論壇，其中多數是亞洲國家領導人，歐洲有奧地利，塞浦路斯，捷克，葡萄牙，希臘，匈牙利和意大利。

但是缺席的大國包括美國，印度，日本，及除意大利之外的歐洲大國。

歐盟國家雖出席論壇，包括義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）和匈牙利總理奧班（Viktor Orban），還有缺乏資金的歐洲國家領導人們都選擇出席，但是，德國、法國和多數歐盟國家僅派遣部長級官員出席。一些外交官員私底下對破壞歐盟團結對抗中國的成員國不假辭色。

會議今天即將開場，但截至昨天，外媒仍抱怨，中國主辦方仍沒有提出詳細的會議日程表，只列出3天議程內的重點議程，今天首日是12場合作論壇及企業家大會，明天是中國國家主席習近平出席首腦論壇開幕式發表演講，4月27日則是領導人圓桌峰會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/