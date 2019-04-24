日本「強迫絕育」受害者獲賠 首相安倍晉三正式道歉

2019-04-24 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本自1948年至1996年實施的「優生保護法」強迫特定族群絕育，今（24）日首相安倍晉三正式公開向所有受害者道歉，且根據本週三所頒布之新法，每人將獲得320萬日圓（折合台幣約88萬元）的賠償。

據英國《BBC》報導，日本自1948年至1996年實施「優生保護法」，強迫身心障礙者等特定族群絕育，許多人接受此項手術時仍是孩童或青少年。

對此，首相安倍晉三今日代表日本政府向所有受害者公開道歉，聲明表示：「在該法仍未被廢止前，人們因為其身心障礙或其他慢性病被強迫絕育，造成了他們永遠的創傷和痛苦。」

安倍補充道：「代表實施該法的政府，經過慎重的反省，我向所有受害者表達最誠摯的歉意。」根據日本今日通過新法，受害者自公布後有5年時間可以申請賠償，每人將獲得320萬日圓（折合台幣約88萬元）。

據了解，目前共有20個受害者正因此控告日本政府。其中第1件訴訟將在5月底判決，一位不具名的女士於1972年被診斷出遺傳性的癡呆症，年僅15歲的她依法被迫絕育。

她向日本政府求償1100萬日圓（約300萬台幣），她的姐姐於去年1月曾向媒體表示：「我們經歷了痛苦的日子，我們站出來是希望讓社會重現光明。」

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