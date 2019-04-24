歷經核災卻重啟核電？ 日本環團曝：6成民意不敵利益團體

2019-04-24 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本近年來持續增加核電佔比，讓許多國外民眾認為日本人已經走過核災帶來的悲痛，願意重新擁抱核能。但日本環保團體地球之友（FoE Japan）理事滿田夏花，日前接受媒體專訪爆出驚人真相，指控一切都是相關利益團體執意推行，於此同時其實仍有6成日本民眾表態反核。

根據《風傳媒》報導，去年日本政府已經通過能源基本計畫，希望在2030年前提升核電比例至20%以上。然而2011年福島核災發生至今僅有9座核電廠成功重啟運轉，佔整體發電量不到5%。日本綠色和平組織就表示，若政府要達成20%的目標，必須重啟約30座反應爐；但目前申請重啟的26座核電廠中，其實有6至14座恐怕是無法成功重啟運轉的。

重啟核電背後 或許只是相關利益團體不願放棄依然完好的核電廠

東京電力公司副會長廣瀨直己日前來台演講時指出，日本在福島核災後關閉核電廠，改以天然氣及燃煤取代，最終導致其能源自給率在「經濟合作暨發展組織」（OECD）國家中排名倒數第2，因此需增加核電使用。

但滿田夏花認為，重點在於核電廠完好卻因核災被迫停止運轉，對這些電力公司而言是巨大損失。經營者因而透過產、官、學、媒體等各種管道，向日本政府傳遞核電不可或缺的訊息，藉此讓政府重啟核電，以確保自己的利益。

重啟核電廠所需的安全性報告 來自於經營者而非第三方公正單位

滿田夏花強調「所謂核電會因經歷核災而越來越安全這種事，絕對是錯的」。她指出，電力公司若要重啟核電廠，需要向政府相關單位提出申請，但申請所需的安全性報告竟然是交給經營者自己準備，而非政府委由公正的第三方單位進行檢驗，不免讓人擔心安全報告的真實性。

此外，滿田夏花也表示，日本政府所謂的加強安全標準，只是要求經營者在現有核電廠的建設基礎上再加強，並非全數拆除重建。但如此「追加」上去的工程效果必然有其極限，無法達到真正的「安全」。她強調，若類似論點可以成立，那經歷車諾比核災和三哩島事件後，根本不應該再有福島核災才對。

相關利益團體財源雄厚 廣告鋪天蓋地滲透民間

滿田夏花表示，有利益團體為了宣揚核電的安全性，甚至直接將「教材」寄送至全國各級學校，每個學生都可獲得1本，足見相關利益團體財源之雄厚。且其內容竟是將輻射風險與幾乎無關的抽菸、蔬菜攝取不足等行為作類比。

而讓滿田夏花訝異的是，儘管近年日本國內關於核電安全的宣傳可說是鋪天蓋地而來，但日前媒體民調卻顯示，仍有6成民眾反對重啟核電。滿田夏花表示，「這代表福島核災帶給日本人的衝擊記憶，沒有因時間而消失」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/