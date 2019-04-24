對塔利班軍事行動 阿富汗政府軍造成平民傷亡比較多

2019-04-24 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國（UN）昨（23日）發表一份報告，表示阿富汗政府與國際聯合軍隊，在對塔利班（Taliban）武裝組織的行動中，造成的平民死亡數多於反抗組織，呼籲官方部隊調查此事，並檢討軍隊機制，向受害者提供賠償。

綜合媒體報導，從2001年塔利班政權解體後，仍有軍事組織佔領某些地區，阿富汗官方與各國組成的國際聯合部隊皆採取相應行動，從2009年開始，因此造成的平民死亡與受傷人數皆逐年上升。2017年，美國對阿富汗投下4361枚炸彈，在美國總統川普放寬對阿富汗軍事行動限制後，2018年投下炸彈數增至7362枚，為歷年最高。

根據報導，2019年1至3月，以美國為首的國際聯合部隊與阿富汗軍隊，在對塔利班的行動中，造成305名平民死亡，303人受傷，其中大多是在空襲與搜索過程中發生，而塔利班、伊斯蘭國與其他軍事組織則造成227名平民死亡，736人受傷。

聯合國駐阿富汗援助團（United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA） 昨日發表一份報告，表示平民傷亡事件加劇，呼籲各方檢討軍隊的機制與行動準則，以減少傷害，而以美國為首的國際聯合部隊與阿富汗官方，應在調查此事後公布結果，並提供受害者及其家屬賠償。

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