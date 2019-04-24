美人造衛星驚傳遭中國利用 監控民眾並支援軍方

2019-04-24 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國在經濟與軍事上嚴防強敵中國，然有美國媒體爆料，有一批美製人造衛星被中國方面掌控，用以協助中國政府監督人民與支持軍事行動。

根據美國《華爾街日報》報導，美國方面因國安因素不將人造衛星出口至中國，但前述限制不包括設於香港、中資有部分控制權的亞洲衛星有限公司（AsiaSat，Asia Satellite Communications），後者近日遭披露將衛星通訊功能租借中方，供其用於監控人民。

在前述狀況下，中國國家安全部得以使用美製人造衛星，執行海內外情資蒐集工作並進行緊急通訊，甚至分別在2008、2009年西藏及新疆少數民族反政府示威活動中扮演協助監控民眾的要角。

此外，一間中國國營通訊公司也透過AsiaSat的人造衛星，為中國軍方在南海爭議島嶼或島礁興建永久性設施時，提供通訊與行動網路服務。由於美國當局不承認中國在南海填海造島的主權，美製人造衛星被用於支持敵對軍事行動一事更顯諷刺。

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