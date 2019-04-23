海上大霧「看不艦」 中國央視主播悶到玩手機「凸槌」直播

2019-04-23 22:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國23日午在青島舉行海上閱兵慶祝海軍成立70周年，中國國家主席習近平主持海上閱艦典禮。但尷尬的是，海面上氣了濃霧，央視特地直播，卻看不見影蹤，引發中國網友一片嘲諷。央視在播報相關新聞時還出差錯，一名女主持人低頭玩手機的畫片，不慎播了出去，令觀眾一片錯愕。

根據先前公布的消息，中國軍094型改進型戰略核潛艇、055型導彈驅逐艦南昌艦（舷號101）、052C型導彈驅逐艦長春艦、052D型導彈驅逐艦太原艦現身閱兵。

但從央視傳回來的畫面顯示，青島海域一片大霧，難以看到在航行中的軍艦，檢閱儀式在濃霧中結束。等著看海上閱兵直播的中國網友直呼被放鴿子了，笑稱「看艦嗎？ 不，你看不艦」、「霧裡看艦」。

中國網友表示，「等了一下午的直播 ，結果就只看到一艘潛艇，這就完了……」「我竟然被祖國放鴿子了。」

「說好的直播，變這樣，白等了，讓人失望」、「畫面真的不清晰，霧好大」、「霧裡挑燈看艦」、「厲害了我的國！終於搞了一支隱身海軍部隊」、「這次丟人丟大了」。

香港《蘋果日報》引述澳門軍事專家黃東看法指出，如此尷尬的海上閱兵，中共建政70年以來從未試過，讓人聯想到中國正處於風雨飄搖，如同凶兆。

在此敏感時刻，央視在直播時竟然也「凸槌」！網路流傳的直播影片顯示，一名女主持在直播期間滑手機，只見一旁的男主持人獨自在播報新聞。有網友調侃，女主持人在想：「讓我看看天氣」。

此次，日本、南韓、新加坡、越南、汶萊、菲律賓、俄羅斯等國參加了海上閱兵。此前報導說，中國邀請美國派艦參加這場海上聯合閱兵，但被美國婉拒，最後美方只派一名海軍上校觀禮，而日本護衛艦涼月號則是掛二戰日軍用過的「旭日旗」抵達青島。

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