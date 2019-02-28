不顧北京反對美軍「自由航行」南海 中國怒嗆「挑釁！」

2019-02-28 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕針對美軍持續在南海展開「航行自由行動」的表態，中國國防部新聞發言人任國強在今天（2月28日）一場記者會中批評美國「不請自來、無事生非」，強調美軍藉「航行自由」擅闖南海進行挑釁，解放軍都將採取堅決措施。

綜合外媒報導，任國強表示，中國對南海諸島及鄰近海域擁有無可爭議的主權，在中國與東南亞國家協會（ASEAN，簡稱東協）的合作下，目前南海形勢總體向好；在這種情況下，美軍一再派遣軍機戰艦「不請自來」的擅闖中國南海島礁鄰近海空域，「損害中國的主權安全」並踐踏國際法和國際準則、危害地區和平穩定，「中方對此堅決反對」。

任國強稱中國一貫尊重各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由，事實證明南海航行並不存在問題，「但航行不是『橫行』，自由不能違法」，中方堅決反對任何國家假借「航行自由」之名進行違法挑釁，損害沿岸國主權和安全，危害地區和平與穩定。

任國強強調，中方要求美方切實尊重中國的主權和安全，不要在南海無事生非、興風作浪，而中國海軍也將採取堅決措施堅定捍衛國家主權和安全、維護地區和平穩定。

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