中國海上閱艦遇到大霧 習近平「看不艦」

2019-04-23 20:48

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國海軍成立70週年今天在青島舉行海上閱兵，中國國家主席、中央軍委主席習近平從青島大港的奧帆中心碼頭登上檢閱艦，隨後鳴笛出港，檢閱艦艇和艦載機群。不過，習近平海上閱艦卻起大霧，網友譏「你看不艦」。

根據中央電視台報導，下午3點，習近平登上檢閲台，檢閲受邀參加海上閲兵活動的13國海軍18艘艦艇。通過檢閲艦時，各國艦艇執行各自傳統禮儀表達敬意。檢閲艦鳴笛還禮，習近平向受閲各國艦艇官兵揮手致意。不過，今天青島海域起大霧，透過央視直播鏡頭觀看現場畫面一片霧濛濛。

央視對此重大活動啟動現場直播，不料卻在直播時出現意外鏡頭，正在低頭滑手機的央視女主播於切換鏡頭時被拍攝到，直到被工作人員提醒才慌張收起來，用鎮定表情查看稿子，這整個過程都被節目直播出去。有網友調侃，女主播在想：「讓我看看天氣」。

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