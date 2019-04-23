太神奇！迪士尼AI分析劇本 直接變動畫

2019-04-23 16:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕人工智慧（AI）應用越來越廣泛，之前就有研究人員利用AI及機器學習撰寫小說，如今迪士尼也正在開發一套可以直接分析劇本的人工智慧系統，希望在未來能透過它直接替故事分鏡及弄成動畫，大大減少時間與成本。

綜合外媒報導，迪士尼研究人員透露，此系統可以處理複雜句子，將劇本生成動畫，目的不是取代作家和藝術家，而是使他們的工作更有效率，減少沉悶的工序。

此外，研究團隊也指出，這套人工智慧系統特別的是它也能運用到其他領域，像是電影劇本的編寫、教學影片的編製，又或者製作作品的原型設計或概念，對於劇本的編排及畫面的初設相當有幫助。

為了訓練這套系統，研究人員從996個劇本選了一系列場景描述，劇本來自1千多個免費資源，包括IMSDb、SimplyScripts和ScriptORama5。最後使用的訓練素材包含 525,708個描述、1,402,864個句子，其中920,817（超過40％）有至少一個動作動詞。開發團隊表示，暫時系統不算完美，動作和對象列表並不詳盡，有時無法將動詞（如「觀看」）變成類似的動作（「望出去」），或只簡化句子。研究人員打算繼續解決缺點。

為了早日將這套系統研發完成，據了解，迪士尼的工程師正在建立一個龐大的資料庫，不但從各大免費資源獲取大量的場景描述，還儲存了數以幾十萬計的動作動詞，以讓人工智慧能有效辨別劇本中的任何一個詞句。

研究團隊表示，雖然目前這套系統還不是很完美，動作與對象列表還不構詳盡，不過這些素材仍不斷的增加當中，希望早日可以達到理想目標，才能更有效率地幫創作者解決問題。

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