和機器人共學 南市2年要設50間創新智慧學習教室

2019-04-17 14:07

［記者劉婉君／台南報導］運用AI人工智慧幫助學生學習，南市在教育部前瞻計畫補助下，3年投入5.5億元，目前全市國中小6、7年級教室，已全面建置具備互動教學功能的智慧學習教室，預計明年擴及全市3至8年級；且今、明2年還將建置50間示範性創新智慧學習教室，未來學生也可和機器人共學。

南市目前國中小學6、7年級班級教室全面引進75吋可觸控大螢幕顯示器、資訊應用整合控制設備及雲端數位教材等軟硬體，老師可以在課堂上與學生互動教學。同時，教育局也將從今年開始，陸續導入AI人工智慧、物聯網、穿戴式設備與創客設備等新興科技，打造創新智慧學習教室，希望應用科技偵測與提升學生專注力，也可藉由數據分析進行適性化補救教學，並導入智慧型機器人進行人機共學與AI跨域學習。

勝利國小老師蘇彥寧昨天示範用大尺寸觸控顯示器、平板、飛番教學雲教學平台，與小朋友進行水生植物的互動式學，歸南國小學生也在台南大學的協助下，演示和機器人一同學習的情形，小學生對運用創新科技學習都感到興致高昂。

教育局長鄭新輝表示，希望透過智慧學習教室，讓老師可以即時掌握學生的學習狀況，這學期開始，也會推動課中的補救教學，讓學習落後的學生在課堂上不會因為聽不懂而發呆，而是可以藉由科技，在課中同步於虛擬教室進行補救教學，達到適性補救的目的，「每一個學習落後的孩子都不能被放棄。」

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