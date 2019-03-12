AI來襲！全台高中職生明年底前全面接觸新興科技

2019-03-12 14:52

［記者劉婉君／台南報導］教育部推動「前瞻基礎建設計畫」，在全國10所學校成立新興科技區域推廣中心，其中，台南二中AI人工智慧體驗教室今天揭牌，預計明年底前，全國高中生都要接觸新興科技。

台南二中新興科技區域推廣中心AI人工智慧體驗教室，今天由南二中校長鄭忠煌、負責計畫的成功大學教授林守仁、教育部代表等一同啟用，現現安排AI機器人展演、手作物聯網智慧音箱體驗及智慧教與學情境演示，讓與會者感受到新興科技融入智慧校園的可能性。

南二中以「智慧教與學」為主軸，將協助教師營造融合式的教學環境，整合多元化教學工具，建立教師系統化教學模式，將教學活動設計做有系統安排，透過新興資訊科技融入，活用AI資料庫分析與課間工具。

鄭忠煌表示，未來將連結新興科技促進學校包括南大附中、永慶高中、金門農工、林園高中等，從台南、高雄、嘉義及金門等地的高中職校園扎根，建設新興科技智慧學習環境，並合作開發體驗情境、手作與數位課程模組，讓各地區學子都有機會接觸新興科技的應用，培養更多相關領域的人才。

林守仁指出，計畫目標預計要在明年底時，全國高中生不論是參與數位課程或是體驗及手作等任一方式的比例，預計將達到100%。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/