推動AI產業化 立委將提「人工智慧發展基本法」

2019-04-19 16:47

〔記者陳昀／台北報導〕因應AI人工智慧產業化，立委許毓仁主張提出「人工智慧發展基本法」草案，精準化台灣的產業發展，今天邀集產學界召開公聽會，與會業者直言，如何讓AI人才回流、防駭、取得個資同意權是重要課題。

台灣區電機電子工業同業公會常務監事游文光表示，台灣代工產業面臨瓶頸、需要產業轉型，中小企業要利用AI切入全球產業鍊，但政府、企業及個人要怎麼防駭，應有法律規範等實質作為。

裕隆集團法務暨智財部副理孫文玲說，AI技術需要個人、非個人資料來深化技術內涵，但如何取得當事人同意並商用化會是挑戰；威朋數據長張嘉祜指出，數據破碎化、取得沒效率，會造成很大的成本浪費，必須有平台能精準話AI應用與更新；開必拓執行長孫逢佑更點出如何讓AI人才根留台灣、人才回流是重要課題。

最後，許毓仁總結說，推動AI產業首重數據應用，應有立法授權，明確定義科技數據與公共政策，並保護個資、隱私；政府應有推動AI的基本戰略，以立法授權行政單位做細部規劃，而透過「人工智慧發展基本法」，可落實透明、可控制性、隱私保護等原則。

與會的國民黨立委林為洲也呼應說，大數據應用是未來關鍵，資料蒐集、授權有必要訂定相關規範，讓業者使用資料不會觸法，且不要限制業者發展。

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